Драма «Море волнуется раз» признана лучшим фильмом на «Кинотавре»

Картина «Море волнуется раз» Николая Хомерики получила главный приз «Кинотавра», сообщает ТАСС.

«Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», — сказал Хомерики, получая награду.

Роли в картине сыграли дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга, которая получила награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков. По сюжету, Бодрова и актер Валерий Степанов играют влюбленную пару.

Российский фестиваль «Кинотавр» второй год проходит в формате делового форума из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В субботу состоялась церемония награждения.