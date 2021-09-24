Издательству «Эксмо» ничего неизвестно об автограф-сессии Пелевина

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, которые многие годы публикует российского писателя Виктора Пелевина, высказался в эфире радиостанции Business FM о «автограф-сессии», проведенной неизвестным мужчиной от лица Пелевина.

По его словам, в издательстве «ничего про это не знают», а впервые услышали об инциденте из новостей.

«К нам постоянно приходят запросы на автографы Пелевина, предлагают за это миллион рублей, и он отказывает. Поэтому крайне мало шансов на то, что он приехал и давал автографы, и что при этом мы про это не знали — тоже шансов мало», — заявил глава издательства.

Он также выразил мнение, что люди, скорее всего, будут искать писателя после нашумевшей автограф-сессии с человеком, который представился им.

«Все время, пока мы его издаем, его ищут. Даже у меня как-то была встреча с очень известным человеком, он говорит: «Жень, можешь откровенно ответить, честно: Пелевин существует?». Я, естественно, ответил, что конечно, существует», — продолжил Капьев.

Он также выразил удивление, что существуют люди, которые в этом сомневаются.

Ранее сообщалось, что Пелевин якобы появился на публике впервые за 20 лет. Снимки были опубликованы в Telegram-каналах.

В последний раз писателя фотографировали в 2001 году на литературном симпозиуме в Токио.