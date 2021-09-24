Капитан Кирк из «Стар Трека» полетит в космос в 90 лет

90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший роль капитана Кирка в сериале «Стар Трек» («Звездный путь»), отправится в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Актер войдет в состав второго экипажа, который совершит полет в октябре этого года. Как отмечает издание, Шетнер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Полет продлится 15 минут. Пока неизвестно, наденет ли артист в путешествие костюм своего героя Кирка.

Первый полет компании Blue Origin состоялся 20 июля. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.

«Стар Трек» — научно-фантастический сериал, созданный сценаристом и продюсером Джином Родденберри. Его сюжет сосредоточен на истории пятилетней научно-исследовательской миссии экипажа корабля «Энтерпрайз», который изучает неизведанные части космоса.