Виторган рассказал о «магическом коучинге» в их браке с Собчак

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган прокомментировал пост журналистки в Instagram, в котором она посоветовала прекратить общение с людьми из-за фраз вроде «я не в ресурсе» и «до мурашек». Актер написал, какие выражения из опубликованного списка сама же Собчак употребляла за годы их совместной жизни.

«Ксюш, ну, положим, «я вас слышу» — это что-то чиновничье, но «до мурашек»? «Я на детоксе»? «Просто побудь с этим»? «Давай стремиться к друг другу?» «Отпусти это»? «Я в принятии»? Это все вошло в мой словарь вместе с тобой! Ты впаривала мне этот магический коучинг», — прокомментировал он.

Телеведущая же заявила, что составила список слов, по которым, по ее мнению, можно безошибочно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, «пока он не продал «магический коучинг» или шапочку из фольги».

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. После шести лет брака пара развелась. Журналистка и актер после развода остались в дружеских отношениях и продолжают вместе воспитывать сына Платона.