Художница по костюмам «Дюны» вдохновлялась «Доктором Живаго»

Художница по костюмам фильма «Дюна» Жаклин Уэст рассказала в интервью Vogue, что фильм Дэвида Линча, снятый по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго», воодушевил ее на создание костюмов и образов для главных героев фантастической ленты.

«Я вдохновлялась «Доктором Живаго», я очень многое почерпнула оттуда для костюмов. Если вы посмотрите на портреты Романовых, вы поймете, как сильно меня это вдохновило, особенно военная униформа того периода. Да даже рубашка Пола Атрейдеса — она совершенно точно вдохновлена «Живаго». Никогда не забуду, как я впервые показала ее Дени [Вильнев, режиссер]. Я сказала, что в будущем не будет ни пуговиц, ни молний, поэтому одежда была на магнитах», — поделилась Уэст.

На вопрос о том, почему выбор пал именно на произведение «Доктор Живаго», художница по костюмам ответила, что нашла общее между сюжетами романа и фильмом.

«Дюна» режиссера Дени Вильнева вышла в прокат 16 сентября. Фильм рассказывает о борьбе могущественных кланов за обладание ценнейшим ресурсом Вселенной — Пряностью. Ее создают гигантские черви на песчаной планете Арракис.