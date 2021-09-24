Прилепин отказался от депутатского мандата

Писатель Захар Прилепин решил отказаться от депутатского мандата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря сопредседателя «Справедливой России — За правду».

Прилепин решил передать мандат кандидату, возглавлявшему на выборах нижегородскую группу. Он намерен сосредоточиться на обучении в Школе губернаторов, которое началось 22 сентября и займет 7-8 месяцев.

Он уточнил, что готов рассмотреть предложение стать и. о. губернатора в одном из регионов, если такое поступит.

О том, что писатель может сдать депутатский мандат в случае избрания в Госдуму, стало известно накануне. «Я просто понимаю, что на любом фронте должны быть специалисты в своем деле», — говорил он, добавив, что его целью было максимально представить свою команду в Думе. При этом он заявлял, что не хочет работать федеральным парламентарием, а сдача мандата сопредседателя партии и «потенциального лидера фракции» стала бы прецедентом — так, отмечает писатель, раньше не делал никто.

Прилепин допустил, что будет работать в Нижегородской областной думе. «Потому что я там живу — я провинциал, нижегородец, у меня там есть много вещей, которые надо доделать», — заключил он.