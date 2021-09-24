Суд отклонил иск экс-солистки «Ленинграда» к Шнурову

Хамовнический суд отклонил иск экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс к лидеру группы Сергею Шнурову из-за авторских прав, сообщает РЕН ТВ. «В удовлетворении исковых требований отказано», — заявила пресс-служба суда.

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс (настоящее имя — Алиса Кондратьева) ранее рассказывала, что не получает от коллектива отчислений.

Адвокат артистки Роман Лалаян полностью занимается этим делом, пока она занята работой над новым альбомом. «До этого я не предполагала, что у меня могут быть права на отчисления какие-то, поэтому я не занималась этим вопросом. Я и сейчас им не занимаюсь, я занимаюсь работой», — уточняла она.

По словам Лалаяна, Шнуров отказывается выплачивать Вокс компенсацию за нарушение авторских прав в размере 19 млн руб. В сети появлялся текст досудебной претензии бывшей вокалистки «Ленинграда» к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК» и ООО «Первое музыкальное издательство» по поводу авторских прав на песни группы, записанные при участии певицы. Согласно претензии, Шнуров не выплачивал артистке отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Вокалисткой «Ленинграда» Вокс была с 2012 по 2016 год. В составе группы она записала песни «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.