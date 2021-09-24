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Энистон назвала самый смешной слух о себе

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Television Academy/AP

Актриса Дженнифер Энистон в интервью Marie Claire Australia вспомнила о самом смешном слухе о себе самой.

Это оказалось недавнее предположение поклонников и журналистов о том, что Энистон и ее партнера по сериалу «Друзья» Дэвида Швиммера связывают романтические отношения. «Мне пришла пара сообщений: «Я думал, ты пока взяла перерыв, хаха». Я не поняла, о чем они. А потом зашла в интернет, увидела, что происходит. Это самый смешной слух, что я когда-либо слышала и который разошелся за такое короткое время», — вспоминает она.

Слухи поползли после выхода в 2021 году спецэпизода «Друзей», в котором актеры признались, что действительно симпатизировали друг другу во время съемок. После очевидцы сообщили, что Энистон и Швиммер и сейчас проводят время вместе.

Ранее Энистон опровергла сплетни о романе со Швиммером и призналась, с кем хочет встречаться.

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