Актер из «Гарри Поттера» попал в больницу после дня рождения

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», попал в больницу после того, как потерял сознание во время гольф-матча знаменитостей перед 43-м Кубком Райдера. Об этом сообщает Page Six.

Когда Фелтона увезли с поля для гольфа, он был в сознании, но сам двигаться не мог и лежал на носилках. На фотографиях, полученных изданием, актер «выглядел немного помятым, и в настоящее время все еще неясно, почему он потерял сознание», говорится в статье.

Как пишет Insider, текущее состояние Фелтона неизвестно. Издание отмечает, что накануне — 22 сентября — Фелтон праздновал свое 34-летие.

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