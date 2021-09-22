Звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова родила второго ребенка

Актриса Ксения Теплова рассказала в Instagram о рождении второго ребенка.

У Тепловой родилась дочь Александра. «19.09.2021 у нас родилась Александра Артемовна Быстрова! Новая жизнь!» — написала 35-летняя актриса.

Звезда сериала «ИП Пирогова» уже шесть лет состоит в браке со своим коллегой Артемом Быстровым, у них растет дочь Мария. Долгое время звезды не рассказывали, узаконили они отношения или нет. Летом 2020 года Быстров и Теплова признались поклонникам, что официально женаты.

Ранее участница второго сезона шоу «Голос» и сериала «Девушки с Макаровым», солистка группы «Против правил» Валерия Астапова рассказала, что впервые стала матерью. Малыша назвали Александром. На родах присутствовал супруг Валерии Кирилл. Он прослезился, впервые увидев маленького сына.