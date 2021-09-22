Дензела Вашингтона пригласили сняться в «Форсаже»

Актер Сон Ган, известный по роли Хана в серии фильмов «Форсаж», рассказал в интервью ScreenRant, что хотел бы увидеть двукратного лауреата «Оскара» Дензела Вашингтона членом каста франшизы. По словам Гана, Вашингтон ранее рассматривался на роль отца Доминика Торетто, но в итоге персонажа сыграл Дж. Д. Пардо.

«Ходили разговоры, что Дензел Вашингтон будет в девятом «Форсаже». Он, вероятно, должен был сыграть отца Доминика Торетто, — сообщил Ган. — Я большой поклонник Дензела, очень бы хотел, чтобы он вошел в актерский состав «Форсажа».

«Форсаж 9» вышел на экраны в мае 2021 года. Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Мишель Родригес и другие. В преддверии премьеры Дизель, также выступивший продюсером ленты, в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему франшиза остается актуальной для зрителей на протяжении уже 20 лет.