Эстрадная певица Лариса Долина оказалась в центре скандала из-за ювелирных украшений стоимостью 4 млн руб., сообщает Telegram-канал Super.

Утверждается, что на премию Trend People Awards Лариса Долина пришла в дорогих украшениях, среди которых было колье с жемчугом и бриллиантами. После получения награды ее попросили снять и вернуть украшения, и Долина якобы покинула мероприятие в плохом настроении.

Дизайнер Джемал Махмудов, который работал над образом Долиной, пояснил, что известный ювелирный дом предложил для выхода артистки свои украшения, не предупредив, что украшения надо вернуть. «Если бы представители бренда изначально вышли с «бартерным» предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво», — сказал он.

По словам представителей ювелирного дома, комплект не могут подарить знаменитости из-за цены. Утверждается, что после инцидента Долина сообщила организаторам премии, что она против публикации своих фотографий и сожалеет, что там побывала.

Ранее сообщалось, что аккаунт певицы Ларисы Долиной в Instagram взломали злоумышленники.