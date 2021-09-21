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Умерла исполнительница хита Lady Marmalade Сара Дэш

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Global Look Press

В понедельник, 20 сентября, в возрасте 76 лет умерла американская певица и актриса Сара Дэш, исполнительница хита Lady Marmalade, сообщает Billboard.

Смерть артистки на своей странице в Instagram прокомментировала Патти ЛаБелль, лидер R&B трио LaBelle, участницей которого была Дэш.

«Сара Дэш была невероятно талантливым, прекрасным и любящим человеком, которая озаряла мою жизнь и жизни многих других людей даже больше, чем я могу выразить словами. И я всегда могла рассчитывать на нее. Вот какой была Сара! <...> Покойся с миром, моя дорогая сестра. Люблю тебя», — написала она.

Трио LaBelle — Сара Дэш, Патти ЛаБелль и Нона Хэндрикс — стали известны благодаря песням, сочетающим в себе рок, R&B и фанк, ярким сценическим костюмам, а также хиту 1974 года Lady Marmalade. В 1975 году эта песня заняла первое место американского чарта Billboard.

12 сентября стало известно о гибели Марии Мендиолы, испанской певицы, участницы дуэта Baccara, известного по песне «Yes Sir, I Can Boogie».

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