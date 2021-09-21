На мертвых рэперов XXXTentacion и Lil Peep подали в суд

Музыкант Ричард Джейден Хофф подал в суд по факту плагиата в песне «Falling down». Ответчиками по иску указаны компании-дистрибьюторы и продюсеры трека, а также его исполнители — рэперы XXXTentacion и Lil Peep, которых не стало несколько лет назад. Согласно TMZ, мужчина намерен судиться именно против покойных артистов, а не их наследников.

По мнению Хоффа, в «Falling down» незаконно используется созданный им гитарный рифф. Как отмечает истец, он написал его для композиции «Under My Breath», вышедшей за несколько месяцев до премьеры хита XXXTentacion и Lil Peep. Какой именно компенсации хочет добиться мужчина, на данный момент неизвестно.

«Falling down» вышел в сентябре 2018 года. По состоянию на 21 сентября 2021-го трек, ставший посмертным для обоих рэперов, имеет на YouTube более 250 млн просмотров.

Lil Peep (Густав Ар) скончался 15 ноября 2017 года, причиной смерти 21-летнего музыканта была названа передозировка. XXXTentacion (Джасей Онфрой) погиб 18 июня 2018-го в результате вооруженного нападения, ему было 20 лет.