Бывшая жена Прохора Шаляпина нашла нового молодого жениха

Предпринимательница и телезвезда Лариса Копенкина выходит замуж за музыкального продюсера Василия Райского, пишет «СтарХит».

66-летняя невеста старше жениха на 22 года. Подавать заявление в ЗАГС Копенкина приехала на мотоцикле, пару в этот день поддержала 22-летняя дочь Василия Аника.

Свадьба запланирована на 23 октября.

В СМИ Райского называют депутатом, но он, уточняет издание Blitz, был кандидатом в депутаты от партии ЛДПР на муниципальных выборах 2019 года.

До этого Копенкина была замужем за поп-исполнителем Прохором Шаляпиным. Проведя вместе около двух лет, Копенкина и Шаляпин расстались. Летом 2021 года Прохор Шаляпин в одном из элитных отелей Лас-Вегаса женился на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Клаудии Девис, недавно тяжело перенесшей коронавирусную инфекцию.

Ранее Копенкина призналась, что общается с избранницей своего бывшего супруга уже около года и полностью одобряет его выбор. Копенкина также считает ее «хорошей женщиной».