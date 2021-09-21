Жена обвинила дублирующего режиссера «Вызова» в побоях перед выездом на Байконур

Гражданская жена дублирующего режиссера фильма «Вызов» Алексея Дудина Ксения заявила, что он якобы избил ее перед выездом на Байконур.

Как пишет Telegram-канал Mash, девушка обратилась в полицию. Она объяснила, что 13 сентября пошла на концерт, где потеряла телефон. Она вернулась домой к Дудину, и поздний приезд, по ее словам, не обрадовал сожителя. Ксения утверждает, что режиссер начал кричать, угрожать ей, а потом применил физическую силу, нанеся травмы.

Ксения также говорит, что мужчина изменял ей в течение трех лет и увлекался оккультными практиками.

Сам Дудин обвинения пока не комментировал. Он находится на Байконуре и готовится к съемкам фильма «Вызов», который должен стать первым художественным фильмом, снятым в космос. Он является дублирующим режиссером Клима Шипенко. Главную роль в картине сыграет Юлия Пересильд.

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