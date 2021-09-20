Лили Аллен удалила Instagram после возмутившего подписчиков поста о пицце

Подписчики застыдили певицу Лили Аллен за негативный пост о компании по доставке пиццы.

Аллен написала в Instagram, что была не впечатлена качеством заказа. На фото она отметила компанию Pizza Pilgrims. После Аллен пожаловалась на критику со стороны подписчиков — ей стали поступать упреки в том, что негатив со стороны звезды с 1,5 млн фолловеров может разорить маленькую компанию. «Они не должны делать пиццу, если продают такое. Я заплатила, я вправе высказать недовольство», — написала она.

Недовольным Аллен предложила заблокировать ее аккаунт или отписаться от нее. Вскоре после этого страница певицы оказалась недоступной — вероятно, Лили Аллен удалила ее.

Ранее певица Бритни Спирс объяснила, почему решила удалить свою страницу в социальной сети Instagram. Она призвала поклонников не беспокоиться. «Просто сделаю небольшой перерыв в соцсетях, чтобы отпраздновать мою помолвку. Скоро вернусь!» — пообещала артистка.