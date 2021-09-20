Дунаевский назвал Моргенштерна фриком

Композитор Максим Дунаевский заявил, что музыка Моргенштерна не имеет никакого отношения к искусству. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что творчество рэпера направлено на шокирование публики.

«Фрики всегда были и будут. Как правило, это люди мало одаренные, безграмотные, которые бросаются во все тяжкие только для того, чтобы о них узнали и их услышали», — сказал Дунаевский.

По мнению композитора, современная российская эстрада «не развивается и идет по непонятному пути».

«Я хорошо посвящен в западную музыку, знаю, как она там развивается и по каким законам. У нас шоу-бизнес без всяких законов. Хаос. Хайпануть и все. Нет направлений, настоящего творчества, поэтому говорить об этом даже не хочется», — заявил он.

Дунаевский сочинил композиции к нескольким десяткам фильмов, включая «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», «В поисках капитана Гранта» и «Д'Артаньян и три мушкетера». Сейчас он является художественным руководителем Московский областной филармонии, а также президентом фестиваля «Музыкальное сердце театра».