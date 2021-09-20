Соседов ответил на предложение монахини Васильевой послать интеллигенцию в шахты

Критик Сергей Соседов ответил на предложение ставшей монахиней актрисы Екатерины Васильевой отправить интеллигенцию в шахты.

Монахиня высказалась в YouTube-шоу своего сына протоиерея Дмитрия Рощина. «Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Сколько народа она совратила с пути истинного. Для меня интеллигенция — это растлители, сродни сатанинскому началу», — говорила звезда фильмов «Соломенная шляпка» и «Обыкновенное чудо», добавляя, что Россия — это «монастырь в планетарном масштабе».

Соседов Васильеву поддержал. «Общество разлагается. Интеллигенции как таковой и нет. Это были инженеры, прежде всего, научно-техническая элита, ну и конечно ученые, литераторы, писатели, художественная интеллигенция - режиссеры, актеры, музыканты, но высокого пошиба. Не похабель, что сейчас, а высокого пошиба, а не плохая дурная самодеятельность», — цитирует критика kp.ru.

Ранее Лоза ответил на предложение Васильевой послать интеллигенцию в шахты.