Группа ЛСП удаляет песню «Номера» после самоубийства в прямом эфире

Группа ЛСП удаляет песню «Номера» с музыкальных площадок после случая с самоубийством под нее девушки в прямом эфире в соцсети. Об этом в Twitter написал менеджер группы Дмитрий Магадов.

«Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек «Номера» со всех площадок», — сообщил он.

О причинах данного решения Магадов не сообщил, но прикрепил ссылку на статью в «Википедии» про «эффект Вертера».

Явление было выявлено социологом Дэвидом Филлипсом. Суть его сводится к тому, что после широкого освещения случая самоубийства в обществе распространяется волна похожих трагических событий. Название феномена отсылает к эпистолярному роману «Страдания юного Вертера» Иоганна Гете, в котором главный герой совершает суицид.

Ранее стало известно, что 17-летняя школьница из Зеленограда совершила суицид в прямом эфире в Instagram, при этом на фоне играла песня ЛСП.

Кроме того, спустя несколько дней стало известно о гибели молодого человека в Краснодаре также под трек «Номера», сообщало издание 93.ru, в настоящее время проводится проверка.

В настоящее время трек заблокирован в TikTok. Сервис перенаправляет пользователей на службу психологической помощи. В 2018 году он уже был заблокирован «ВКонтакте» на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.