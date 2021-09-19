Мать Наташи Королевой попросила валокордин после известия о внучке

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай эмоционально отреагировала на известия о том, что у нее есть внучка, рожденная певицей не от мужа, а от друга-гея. Об этом женщина узнала в эфире шоу Леры Кудрявцевой на канале НТВ.

Первой реакцией Порывай стало удивление, она начала расспрашивать дочь и отметила, что такой сюрприз вполне в духе Королевой. Пока Наталья рассказывала ей подробности, та растерялась и спросила: «Сережа (Глушко, муж Королевой. — Прим. ред.) не справился?»

Когда ей показали видео с ребенком, Людмила усомнилась в том, что ей показывают не робота, а затем потребовала валокордин.

«Такого фейерверка я не ожидала», — сказала она. По ее словам, Наталье следовало сообщить ей о своих планах заранее.

В студии также присутствовали муж Королевой и ее сын Архип. Известие о существовании двухлетней дочери и сестры также удивило их, однако они отнеслись к этому спокойнее и даже обрадовались. По некоторым данным, Королева получила за яйцеклетку 50 биткоинов, стоимость которых оценивается сейчас в 175 млн рублей.

Сама Королева объяснила, что сделала счастливым хорошего человека, подарив ему свою яйцеклетку. По ее словам, она «сама в шоке, но это случилось».