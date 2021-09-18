Воля пошутил над Харламовым, сбросившим 17 кг после развода с Асмус

Ведущий Comedy Club Павел Воля в новом выпуске передачи высмеял своего коллегу Гарика Харламова после того, как он за лето сбросил несколько килограммов.

«Самая главная новость заключается в том, что Харламов похудел на 17 килограммов за лето. Встречайте — Гарик «Чихуахуа» Харламов», — так представил своего соведущего Воля.

Комик добавил, что новость о похудении Харламова уже вышла за пределы стратосферы. Затем на сцену вынесли два черных мешка с надписью «жир».

«Ребята, это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы РФ, половина этого жира отправляется Кристине Асмус», — сказал Воля.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе в июне 2020 года. Сам комик заявил, что у них не было конкретной причины для расставания — просто отношения угасали и со временем сошли на нет. По словам Харламова, в связи с участием в разных проектах у них изменились интересы и круг общения. Юморист подчеркнул, что решение развестись было обоюдным.