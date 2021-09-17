На звезде Трампа в Голливуде обнаружили собачьи фекалии

На звезде бывшего президента США Дональда Трампа на Аллее Славы в Голливуде появились собачьи фекалии, фотографию опубликовал таблоид TMZ.

Ответственный за произошедшее в настоящий момент не установлен. При этом, как сообщает издание, в штате Калифорния подобные действия не считаются вандализмом, поэтому к ответственности никого не привлекут.

Звезда бизнесмена и политика часто подвергалась нападениям со стороны недоброжелателей. Так, в октябре прошлого года ее разгромил мужчина в костюме Халка. А в 2016 году — в преддверии президентских выборов — некий Джеймс Отис в форме дорожного рабочего разбил памятную плитку при помощи кувалды и кирки. Мужчина собирался продать ее на благотворительном аукционе.