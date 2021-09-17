Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Томской области пропала группа Русского географического общества 21:58
Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии 21:55
В Германии включили Турцию, Косово и Хорватию в число самых опасных направлений... 21:51
«Газпром» ответил на претензии депутатов Европарламента из-за цен... 21:42
Клуб НХЛ «Вашингтон» может провести матч в России 21:40
Медведев обвинил США в ухудшении отношений между Россией и Западом 21:39
Олимпийский чемпион Тихонов назвал Губерниева моральным уродом 21:31
Дочь Орбакайте снялась в клипе матери 21:30
В офисе Зеленского предложили новое название для Украины 21:23
Агент Гурцкая рассказал, кто может купить «Спартак» у Федуна 21:17

На звезде Трампа в Голливуде обнаружили собачьи фекалии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia

На звезде бывшего президента США Дональда Трампа на Аллее Славы в Голливуде появились собачьи фекалии, фотографию опубликовал таблоид TMZ.

Ответственный за произошедшее в настоящий момент не установлен. При этом, как сообщает издание, в штате Калифорния подобные действия не считаются вандализмом, поэтому к ответственности никого не привлекут.

Звезда бизнесмена и политика часто подвергалась нападениям со стороны недоброжелателей. Так, в октябре прошлого года ее разгромил мужчина в костюме Халка. А в 2016 году — в преддверии президентских выборов — некий Джеймс Отис в форме дорожного рабочего разбил памятную плитку при помощи кувалды и кирки. Мужчина собирался продать ее на благотворительном аукционе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Кремле объяснили, как Путин смог проголосовать онлайн без телефона
«Назвали русской — это оскорбление»: советская шахматистка судится с Netflix
Шахматистка Гаприндашвили подала иск на $5 млн против создателей сериала «Ход королевы»
Кредиты под нож: как россиян будут спасать от самих себя
ЦБ анонсировал ограничения на выдачу кредитов
«Газпром» ответил на претензии депутатов Европарламента из-за цен на газ
В офисе Зеленского предложили новое название для Украины
СК проведет проверку по факту кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования
Путин подписал указ о выплате блокадникам в размере 50 тыс. рублей
Новости и материалы
В Томской области пропала группа Русского географического общества
Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии
В Германии включили Турцию, Косово и Хорватию в число самых опасных направлений в пандемию
Клуб НХЛ «Вашингтон» может провести матч в России
Медведев обвинил США в ухудшении отношений между Россией и Западом
Олимпийский чемпион Тихонов назвал Губерниева моральным уродом
Дочь Орбакайте снялась в клипе матери
Агент Гурцкая рассказал, кто может купить «Спартак» у Федуна
В Гааге прошли первые консультации России и Нидерландов по кибербезопасности
Николас Кейдж объяснил, почему никогда не уйдет на пенсию
Байден поручил Джону Керри обсудить с Россией сокращение выбросов метана
Переговоры между силами сопротивления Афганистана и талибами* пройдут в Душанбе
Украинскую спортсменку лишили победы на детских соревнованиях из-за размера груди
Депутат Милонов: у нас в командах играют гастарбайтеры
Наставник «Рубина» Слуцкий: я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу
Шадаев заявил о необходимости устранения барьеров для развития цифровых экосистем
Placebo выпустили первый за пять лет трек
Великобритания смягчила правила въезда в Англию для россиян
Все новости
Перед гражданами замаячил «светофор»
ЦБ распространит принципы «антиотмывочной» платформы на физлиц
Карабины, патроны, гранаты: что нашли у «воронежского стрелка»
Задержанный за нападение на отдел полиции в Воронежской области имел при себе целый арсенал
Застольный друг Лаврова, протеже Абэ или противник АЭС: кто станет премьером Японии
В Японии огласили имена кандидатов на пост главы правящей партии
Виноват распутник. Почему суд скрывает последнюю волю членов королевской семьи
Завещание принца Филиппа опубликуют через 90 лет
Выпускникам-медалистам на Дальнем Востоке выдадут по миллиону
Профессор ВШЭ считает, что выплаты медалистам приведут к коррупции в школах
Война правок: как китайские активисты пытались переписать «Википедию»
«Википедия» заблокировала редакторов из КНР за правку политических статей
Посмертный проект Христо: В Париже упаковали Триумфальную арку
Хватит на 100 лет. России не грозит газовый кризис
Глава «Газпрома» считает возможным дальнейший рост стоимости газа в Европе
Фрукты, овощи и спорт: ученые выяснили, как стать счастливым
Названы факторы, влияющие на ощущение счастья
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
Зачем России нужны универсальные десантные корабли
«Нужно спасать Землю, а не думать о Марсе»
Интервью Тимоти Шаламе, Дени Вильнева, Хавьера Бардема и других звезд «Дюны»
Тайна следов: как неандертальцы охотились на слонят
В Испании найдены ясли доисторических слонов
«Поддерживаю российских дизайнеров, но меня не избирают»
Почему женщины-политики в России не носят одежду отечественных брендов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях