Дочь Орбакайте снялась в клипе матери

Российская певица Кристина Орбакайте выпустила клип на песню «Сон во сне», в котором снялась вместе с 9-летней дочерью Клавдией. В видео они танцуют в разных образах под лирическую композицию об истинной любви.

«О личном. О себе. О своей жизни. Только истинная любовь, подобная сказочному сну, дарит счастье продолжения в детях… И тот, кто хоть однажды познал счастье беззаветной любви, не останется равнодушным к этим нотам», – написала певица в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях к ролику отметились сразу несколько коллег Орбакайте по российской поп-сцене. Например, Филипп Киркоров написал «С премьерой!», а Игорь Николаев ограничился смайликами-сердечками.

Изначально вторую роль в клипе должна была исполнять мать певицы — Алла Пугачева. Однако по итогам Примадонна отказалась, сославшись на то, что аккомпанировать Кристине должна именно Клавдия.