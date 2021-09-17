Николас Кейдж объяснил, почему никогда не уйдет на пенсию

Американский актер Николас Кейдж заявил, что не собирается заканчивать карьеру и уходить на пенсию. В беседе с Entertainment Weekly он ответил на вопрос, не нужен ли ему отдых после выхода нового фильма «Узники страны призраков».

«Нет, этого не будет. Я чувствую себя здоровым, когда работаю. Мне нужно место для самовыражения, и оно есть в кино. Поэтому я никогда не уйду на пенсию», — сказал Кейдж.

Разговор об отдыхе и пенсии зашел после того, как 57-летний Кейдж рассказал о поддержании формы, а также интереса к работе.

Ранее стало известно, что актер впервые в своей кинокарьере получил роль в вестерне.