Познер стал «крашем» TikTok

В TikTok появился тренд, посвященный Владимиру Познеру: пользователи платформы массово выкладывают видео, в которых восхищаются внешностью журналиста в молодости. При этом авторы роликов называют Познера «крашем».

Некоторые тиктоки о «Познере-краше» выстроены по схеме, которая ранее уже была испробована в соцсети на других знаменитостях, сильно изменившихся с годами (такие видео, например, делали про располневшего актера Брендана Фрейзера). Начинаются подобные ролики слайд-шоу актуальных фотографий героя, во время которого закадровый голос произносит: «Интересно, как он выглядел, когда был моложе? Он? Ну ладно, начнем». После этого в видео демонстрируется нарезка молодых снимков знаменитости.

У 87-летнего Владимира Познера есть и свой личный аккаунт в TikTok. Туда он в основном выкладывает разговорные видео. В одном из последних журналист, к примеру, размышляет о путях выхода из творческого кризиса.