Американский рэпер заплатил $400 тыс. за поддельные часы

Американский рэпер Lil Baby (Доминик Джонс) приобрел поддельные часы фирмы Patek Phillipe за $400 тыс. Об этом сообщает портал Rap Basement.

Дорогостоящей покупкой 26-летний артист из Атланты недавно похвастался в своем Instagram, явно не подозревая, что выложил крупную сумму за фальшивку. Позднее он все-таки выяснил, что был обманут, после чего через соцсети предложил себя швейцарскому производителю люксовых часов в качества амбассадора. Представители Patek Phillipe на это пока никак не отреагировали — как минимум публично. Собирается ли рэпер возвращать потраченные на подделку деньги, остается тайной.

Lil Baby наиболее известен по песням «Freestyle», «Yes indeed» и «Drip Too Hard».