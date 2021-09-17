Гречка выпустила новый трек после болезненного расставания

Российская певица Гречка (Анастасия Иванова) выпустила песню «Это не любовь», записанную при участии Даймонда (Семен Кокорин). В своем Instagram-аккаунте артистка намекнула, что релиз посвящен недавно произошедшему в ее личной жизни расставанию.

«На прошлой неделе у меня было два расставания: одно — с менеджером, другое — с моей первой любовью. Но я очень люблю вас! Лето было тяжелым, безконцертным, проще говоря, непонятным», — написала Гречка.

Известно, что музыкальной составляющей нового трека занимался звукорежиссер Павел Подлесный, ранее работавший с Хаски, VACÍO, Zavet, Feduk, Boulevard Depo, OFFMi, Sorry Jesus, OG Buda и другими популярными российскими исполнителями.

21-летняя Иванова в минувшем марте выпустила альбом «Не за что», ставший уже пятым в дискографии певицы.