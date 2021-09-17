Моргенштерн заявил, что считает себя «подкаблучником» в браке

Певец Моргенштерн назвал себя «подкаблучником» в браке с Диларой Зинатуллиной. Об этом он рассказал на YouTube-канале Labelcom.

Комик Алексей Щербаков во время шоу » Что было дальше» поинтересовался у артиста, кто главный в их с Зинатуллиной семье.

«Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник», — заявил Моргенштерн.

По словам артиста, он стал серьезнее и менее эксцентричным, отказался от бездумного набивания татуировок и употребления наркотиков.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина поженились 31 августа.

Свадьба звездной пары прошла в стиле 90-х — украшенный шариками и плакатами подъезд, от которого молодожены выезжали в ЗАГС, старый лимузин из проката и мешковатый костюм на самом Моргенштерне. В числе гостей праздничного мероприятия была журналистка Ксения Собчак.

Ранее артист заявил, что организовал сбор средств для ребенка из-за угроз полиции