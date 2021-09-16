Режиссер «Дюны» Дени Вильнев раскритиковал фильмы Marvel

Канадский режиссер Дени Вильнев раскритиковал супергеройские фильмы студии Marvel. По его словам, ничего оригинального в этих блокбастерах нет, сообщает испанское издание El Mundo.

«Мы видим слишком много фильмов Marvel, которые представляют собой ни что иное, как обычную копипасту других фильмов», — отметил Вильнев.

Режиссер подчеркнул, что фильмы про супергероев сделаны по одному и тому же лекалу и превратили людей в зобми.

16 сентября в российском прокате стартовал один из самых ожидаемых фильмов года — «Дюна» Дени Вильнева, экранизация одноименного культового романа Фрэнка Герберта, за который ранее безуспешно брались многие режиссеры. Сюжет фильма рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете, пустынном Арракисе (он же Дюна). «Дюна» Вильнева не ограничится одним фильмом — за ним последует как минимум сиквел и сериал для HBO.

Ранее все попытки перенести сюжет книги на экран либо останавливались на препродакшн-стадии, либо проваливались в прокате и не получали теплого отклика публики. Среди режиссеров, пытавшихся покорить «Дюну», были Дэвид Лин, Ридли Скотт, Алехандро Ходоровски, Дэвид Линч, Джон Харрисон и Грег Яйтантс.