Главный архитектор Москвы оценил скульптуру на Болотной набережной

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью телеканалу RTVI назвал скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4» прекрасной.

Кузнецов отметил, что специально отправился на Болотную набережную вместе с ребенком на велосипедах, чтобы посмотреть на скульптуру. Он добавил, что большинство критикующих людей «Большую глину №4» не видели ее близко, либо видели ее на изображениях.

Кузнецов также подчеркнул, что считает проект Фишера «прекрасным».

«Это жест искусства в городе, который вызывает дискуссию и обсуждение, оживляет общественную жизнь, что само по себе круто. На мой взгляд, это красивая и классная штука. У эстетики может быть много взглядов. Искусство обязано быть интересным, но не обязано быть красивым, это очень важный момент. А это интересно, безусловно, поэтому вызывает дискуссию», — добавил Кузнецов.

Он отметил, что в будущем Болотная набережная станет площадкой для размещения различных экспозиций, которые будут заменять друг друга.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда из столицы уберут «Большую глину №4».