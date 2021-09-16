Егор Крид заявил об удалении YouTube-канала с 5 млн подписчиков

Рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал видео, в котором объявил о грядущем удалении своего YouTube-канала.

«Я хотел бы с вами попрощаться, но перед этим сказать большое спасибо за десять замечательных лет вместе, за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку. Ведь вы были со мной с самого старта. Благодаря моему клипу «Любовь в сети», который есть на этом канале, в моей карьере все получилось. <...> Я принял решение... Я удаляю свой канал», — сказал музыкант.

Решение об удалении Крид объяснил падением просмотров, что, по его мнению, может быть связано с работой алгоритмов платформы, якобы не способствующих продвижению его контента.

При этом впоследствии в кадре появился популярный стример Слава Бустер и предложил рэперу спор, согласно которому артист должен за неделю набрать 1 млн подписчиков на новом канале. Пари музыкант принял. В случае проигрыша Крид должен будет выплатить Бустеру по рублю за каждого нового подписчика. Сам стример пообещал отдать исполнителю миллион рублей, если тот выполнит условия спора.

На момент публикации Крид не удалил свой основной канал на YouTube с почти 6 млн подписчиков. При этом на его второй канал уже подписалось около 80 тыс. человек.