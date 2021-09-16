Снуп Догг стал ведущим кулинарного шоу

Рэпер Снуп Догг и бизнесвумен Марта Стюарт станут ведущими кулинарного шоу «Snoop and Martha's Very Tasty Halloween» («Очень вкусный Хэллоуин Снупа и Марты»). Об этом сообщает Fox News.

Участие в первом сезоне шоу примут профессиональные пекари. Им предстоит разбиться на команды по три человека в каждой. В борьбе за победу они будут готовить «страшные угощения», отмечают авторы шоу. Оценивать кулинарные изделия будут Снуп Догг и Стюарт.

«Представьте больших шоколадных пауков или паутину из сахарной ваты», — говорится в анонсе проекта.

Шоу выйдет 14 октября на стриминге Peacock.