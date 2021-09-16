Поэт Шаганов назвал причину ранней смерти Жени Белоусова

Поэт Александр Шаганов в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» назвал свою версию ранней смерти Жени Белоусова. Кумир 90-х умер в 32 года.

Шаганов опроверг версию о том, что причиной смерти мог быть алкоголь. По его словам, перед смертью Евгений сообщил ему о своем диагнозе: аневризма мозга. «Поставлен такой диагноз. В любой момент меня может настичь детская травма», – цитирует Шаганов Белоусова. «Это могло быть определенным дополнением. Но изначально это, повторюсь, детская травма, которая его спустя годы настигла», – оценивает Шаганов версию о злоупотреблении алкоголем, добавляя, что у артиста не было ни одного сорванного концерта.

Поэт уточнил, что подростком Белоусов попал под грузовик, который неожиданно сдал назад. Он упал и ударился головой о бордюр, что и привело к изменениям в мозге. С 16 лет юноша активно гастролировал и мог скончаться из-за перегрузок.

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