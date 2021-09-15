Виктория Дайнеко не стала называть Крым российским

Певица Виктория Дайнеко во время выступления на Первом канале не сказала, кому принадлежит Крым.

Возглавляющая список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму артистка заявила, что Россия и Украина должны примириться, и тогда «крымский вопрос» не будет подниматься. «Россия и Украина всегда были ближайшими соседями и никогда не делили территории, и никогда не было вопроса «Чей Крым? Он наш или не наш?». Я считаю, что нам в первую очередь необходимо решить вопрос с Украиной мирно, объединиться и подружиться. И тогда этих вопросов не должно возникать – к кому относится Крым», — отметила она, добавив, что Крым «исторически находился на той территории, на которой находится сейчас».

2 августа Викторию Дайнеко зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Позже поп-исполнительница пожаловалась на травлю после того, как она решила стать кандидатом в депутаты Госдумы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.