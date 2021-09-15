Бузова объяснила перенос спектаклей со своим участием

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова объяснила, что перенос спектаклей с ее участием в МХАТ имени Горького связан со сложностями в согласовании.

По словам Бузовой, изменения в афише театра не имеют отношения к критике постановки «Чудесный грузин» или ее участия в спектакле. » Более 40 актеров, декорации в три этажа — это все нужно собрать и свести графики», — цитирует Бузову mk.ru.

Бузова попросила журналистов доверять только данным, предоставленным театром или лично ей.

Ранее сообщалось, что спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором роль певицы Беллы Шанталь исполняет Ольга Бузова, вернется на сцену МХАТ имени Горького этой осенью — в октябре или ноябре. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина. Он также отметила, что в постановку будут внесены некоторые изменения по сравнению с премьерный вариантом, который показали публике в начале этого лета.