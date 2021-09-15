У дома Арианы Гранде задержан мужчина с ножом

Полиция арестовала мужчину, который пришел к дому Арианы Гранде с ножом и требовал встречи с певицей. Инцидент произошел в два часа ночи 10 сентября, передает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что злоумышленником оказался 23-летний Аарон Браун. Сначала он мирно просил охранников устроить ему свидание с Гранде, но после отказа достал нож. Сама певица не вышла на улицу, охранники также не пострадали. Вскоре полиция задержала Брауна и отвезла его в участок. Согласно источнику, мужчине предъявили обвинение в совершении уголовного преступления.

Ранее Spotify назвал Гранде одной из самых прослушиваемых в России исполнительниц.