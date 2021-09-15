Адвокат рассказал, как к Ефремову относятся в колонии

Адвокат Петр Хархорин рассказал, как к осужденному за смертельное ДТП актером Михаилом Ефремов относятся в колонии.

По словам юриста, актера уважают и называют «дядей Мишей». Супруга, передает Telegram-канал Life Shot, посещает Ефремова раз в три месяца, также к нему приезжали друзья-артисты — Сергей Гармаш, Гарик Сукачев и Никита Высоцкий.

Артист привлекается к работе и участвует в культурной деятельности — так, Ефремов помог организовать чемпионат по бильярду и получил три поощрения за примерное поведение. «Соплей не распускает, характер у него железный стал», — сказал адвокат.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

15 сентября Второй кассационный суд в Москве отказал актеру Михаилу Ефремову в смягчении приговора.