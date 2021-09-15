Авторы «Майора Грома» ищут нового героя комикса среди живых людей

Российское издательство Bubble открыло вакансию героя для комикса «Майор Игорь Гром» — персонажа будут искать среди живых людей. Вакансия опубликована на портале VKRabota.

Внешность и характер соискателя лягут в основу нового персонажа, который может стать злодеем или обрести суперспособности. Неизвестно, будет ли у героя главная или второстепенная роль, в одном эпизоде он появится или в нескольких.

Комикс выйдет в начале 2022 года, но работа над персонажем начнется уже этой осенью.

Соискатель должен обладать яркими чертами лица, иметь интересную биографию и рассказать о ней в небольшом письме, работать «синим воротничком» — то есть принадлежать к рабочему классу, любить комиксы. Гендер и место проживания не имеют значения.

В 2021 году состоялась премьера фильма «Майор Гром: Чумной доктор» по комиксам Bubble. Главный герой картины — полицейский из Санкт-Петербурга Игорь Гром, сражающийся с Чумным доктором.

Минувшим летом «Майор Гром» становился самым популярным фильмом на Netflix.