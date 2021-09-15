Жена Оззи Осборна рассказала о «легендарных драках» с мужем

Жена британского рок-певца Оззи Осборна Шэрон рассказала о своих «нестабильных» отношениях с мужем. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Шэрон и Оззи впервые встретились, когда ей было всего 18 лет. Пару познакомил отец Шэрон, который в то время руководил группой Оззи Black Sabbath.

«Наши бои были легендарными. Мы выбивали дерьмо друг из друга. Это прекратилось, должно быть, 20 лет назад, но есть что вспомнить», — заявила она.

По словам Осборн, несмотря на то, что их отношения были «нестабильными», это все еще «история любви».

«Мы говорим только правду. У некоторых людей непостоянные отношения, и наши отношения были очень нестабильными», — добавила она.

Ранее телеканал CBS закрыл ток-шоу Шэрон Осборн из-за обвинений ведущей в расизме. Шэрон вела программу The Talk («Разговор») с 2010 года.

Поводом стала поддержка Шэрон своего друга, телеведущего Пирса Моргана, раскритиковавшего интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл.