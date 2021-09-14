Дэвид Линч открыл ночной клуб с огромным осьминогом

Режиссер Дэвид Линч и рэпер Фаррелл Уильямс открыли ночной клуб на Ибице, он получил название El Silencio. Об этом сообщает издание TimeOut.

Дизайн интерьера El Silencio — подобно работам Линча — выполнен в сюрреалистическом стиле и отсылает к морской тематике. Так, в заведении установлен огромный плюшевый осьминог, чьи щупальца обвивают помещение, а с одной из стен на посетителей смотрит лицо человека с лампочками вместо зрачков. За дизайн клуба отвечала художница Миранда Макарофф.

«Я вспомнила то время на Форментере, когда пошла к воде одна. На пляже больше никого не было, и тут появилось огромное коричневое пятно, мне стало страшно. Я увидела огромного осьминога с оранжевыми глазами. <...> Эта инсталляция посвящена осьминогу и является воссозданием моего опыта общения с ним», — рассказала она.

El Silencio — уже второй клуб режиссера. Первый он открыл еще в 2011 году в Париже. Заведение получило название Club Silencio, отсылающее к его ленте «Малхолланд Драйв».