Задержанный юноша объяснил, зачем стрелял в рэпера Бледного

Задержанный правоохранителями Сергей К. объяснил, почему начал стрелять во фронтмена группы «25/17» Андрея «Бледного» Позднухова, передает Telegram-канал 112.

По словам юноши, он произвел по музыканту выстрел из аэрозольного пистолета. «Разгорелся конфликт между моей компанией и компанией того человека (Андрея Позднухова) — три девушки и он. Его слова вывели на агрессию, и человек начал угрожать. В первый раз его дамы оттащили, приехало такси и они должны были уехать», — вспоминает он.

Далее, утверждает Сергей, приехавшее такси уехало без Позднухова, что якобы разозлило музыканта. «Был взрыв эмоций, и он же понесся на нас, дабы просто убить, как он выражался. Поэтому я ничего другого не предпринял, кроме как использовать аэрозольный пистолет», — заявил мужчина, добавив, что Бледный, по его мнению, целенаправленно шел избивать его и его друзей. «Он в два раза больше меня, в плане комплекции, и роста примерно такого же. Это оружие выдается без лицензии, это не травматическое, не пневматическое, а конкретно газовое, аэрозольное. Просто ни один из выстрелов его не остановил», — заключил стрелявший.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за произошедшего в ночь на 13 сентября нападения на фронтмена группы «25/17» Андрея Позднухова.