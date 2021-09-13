Друг фронтмена «25/17» опроверг сообщения о его исчезновении после стрельбы

Друг фронтмена группы «25/17» Андрея «Бледного» Позднухова Игорь Молотов опроверг слухи о его исчезновении, пишет Telegram-канал Mash.

По словам Молотова, с Позднуховым сейчас все хорошо. «Он никуда не пропадал, находится в безопасности», — уточнил друг, добавив, что разговаривал с музыкантом, и тот якобы «в порядке».

Известно, что в ночь на 13 сентября на площади Тверская Застава музыканту дважды выстрелили в лицо из травматического пистолета. 25-летняя свидетельница происшествия позвонила в полицию, однако Позднухов отказался от дачи показаний и медицинской помощи и заявил, что поедет домой — в подмосковный Красногорск.

Позже сообщалось, что дома он не появился, а жена и знакомые не знали, где может находиться музыкант.

Группа «Иезекииль 25:17» была создана в 2002 году в Москве омскими музыкантами Андреем «Бледным» и Антоном Завьяловым, впоследствии стала называться просто «25/17». Группа исполняла композиции в стиле рэп, альтернативный рок, хип-хоп.