Скончавшийся Борис Краснов задолжал 30 миллионов рублей бизнесмену

Адвокат художника-сценографа Бориса Краснова в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказала, что несколько лет назад Краснов из-за ухудшившегося здоровья взял в долг у бизнесмена $200 тыс. и не смог выплатить долг.

Сейчас в наследство Краснова входят малогабаритная квартира на улице Академика Ильюшина, которая находится в залоге, старый автомобиль и долги. «На самом деле это деньги ни о чем, судья о его величине и таланте. Человек, который дал деньги — безумно богатый. Он входит в десятку Forbes. Этот человек поставил условие — вернуть деньги в такой-то срок с такими-то процентами. Обеспечением долга была квартира», — цитирует юриста wmj.ru. Теперь предприниматель взыскивает деньги с процентами, долг составляет около 30 млн руб.

Семья сценографа может отказаться от наследства, и тогда ей не придется выплачивать долг Краснова.

Российский художник-постановщик Борис Краснов умер 7 сентября на 61-м году жизни. Последние месяцы он находился в хосписе в состоянии комы из-за перенесенного инсульта, медики практически не давали ему шансов на выздоровление. Художника похоронили 9 сентября.