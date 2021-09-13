В кальдере вулкана Горелый провели концерт классической музыки

Классическая музыка прозвучала в кальдере вулкана Горелый на Камчатке. Как пишет АиФ, концерты прошли 11 и 12 сентября.

По данным издания исполнители с мировым именем дали серию бесплатных концертов для жителей края.

Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов и Сергей Малов дали несколько концертов, включая мероприятие под открытым небом в кальдере вулкана Горелый.

В эффузивном геологическом образовании прозвучали произведения Баха, Пьяццоллы, Генделя, Паганини. Музыканты завершили вечер этнической музыкой в авторской версии.

«Данный фестиваль <...> подчеркивает цель проекта — объединение культурной и туристической составляющей именно в части представления аудитории мировой музыкальной классики. Поскольку проект очень востребован, ведутся переговоры о проведении в следующем году мероприятия также на других локациях», — рассказали местные чиновники.

В сентябре же МЧС предупредило, что скоро может произойти извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 км над уровнем моря, что представляет опасность для авиации, а также протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей.