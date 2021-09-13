Сергей Зверев приехал спасать орловскую природу в костюме от Gucci

Российский шоумен и эко-активист прибыл в город Орел, чтобы заняться вопросами экологии. Видео с орловского железнодорожного вокзала Зверев выложил в TikTok.

«Приехал в Орел, будем решать экологические проблемы» — написал Зверев. Свое видео он сопроводил кавером итальянской группы Måneskin на песню «Beggin» голландского коллектива Shocking Blue.

Орел встретил активиста солнечной погодой. на видео Зверев — в спортивном костюме от Gucci и шляпе. С собой он также взял чемодан от Yves Saint Laurent.

По данным ТРК «Истоки», встреча Зверева с жителями Орла пройдет 13 сентября с 17:00 до 19:00 у входа в Городской парк.

В начале июля стало известно, что Зверев баллотируется в Госдуму — его попросили участвовать те, кто следил за его экологическими инициативами. Ранее стало известно, сколько хранится на счету Зверева.