Ким Кардашьян появилась в кожаной балаклаве на публике

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на публике в кожаном наряде, который покрывал ее тело с ног до головы. Об этом пишет TMZ.

В таком образе она пришла на регистрацию на крупное благотворительное мероприятие Met Gala, которое состоятся 13 сентября.

Голову звезды полностью покрывала черная балаклава из кожи с застежками-молниями на уроне глаз и отверстием для хвоста на затылке. Также она надела черный кожаный плащ, высокие кожаные сапоги до середины бедра и перчатки.

Отмечается, что балаклава Кардашьян напоминает маски ее бывшего супруга Канье Уэста, которые также скрывают все лицо.