Умерла участница дуэта Baccara Мария Мендиола

В возрасте 69 лет скончалась Мария Мендиола, испанская певица, участница дуэта Baccara, известного по песне «Yes Sir, I Can Boogie» сообщается в официальном Instagram дуэта.

«Сегодня ушла от нас», — говорится в сообщении.

Мария и ее коллега по группе занимали первое место в мировых чартах со своей песней.

Мария родилась 4 апреля 1952 года. Их дуэт с Майте Матеос образовался в 1970-х годах. Поначалу они исполняли хиты Boney M, ABBA и Донны Саммер, и на них обратил внимание служащий немецкой звукозаписывающей компании BMG Leon Deane и пригласил в Гамбург. Там они познакомились с продюсером Рольфом Соей и под его руководством выпустили первый сингл «Yes Sir I Can Boogie». В итоге песня заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире.

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