В московских театрах не планируется вводить QR-коды

Московские власти не планируют вводить QR-коды для посещения театров, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Его слова приводит РИА «Новости».

Как заявил Кибовский, мер, принятых в столице для борьбы с пандемией коронавируса, достаточно.

«Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Будем надеяться на то, что те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается», — сказал руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что в московских театрах могут ввести QR-коды для вакцинированных. По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, такая возможность обсуждается.

С 28 июня столичными властями было принято решение разрешать посещать кафе и ресторанов только тем, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса, переболел COVID-19 в последние полгода или имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Впоследствии, в июле, эта мера была отменена.