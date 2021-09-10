Дженнифер Лав Хьюитт родила третьего ребенка

Актриса Дженнифер Лав Хьюитт объявила о рождении третьего ребенка в Instagram.

В посте она порассуждала о чуде рождения. «Говорят, что женщины оставляют свои тела в родах. Они отправляются к звездам, чтобы забрать души своих малышей и возвращаются в этот мир вместе. Большая честь была забрать тебя, Эйдан Джеймс. Теперь обнимашки и отдых», — написала она.

У звезды фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», и ее мужа, актера Брайана Хэллисея, растет 7-летняя дочь Отем и 6-летний сын Аттикус.

Дженнифер и Брайан поженились в 2013 году после романа, развернувшегося на съемочной площадке сериала «9-1-1».

Рассказывая о третьей беременности в мае, Дженнифер Лав Хьюитт признавалась, что третий ребенок не был запланирован, хотя семья и задумывалась о пополнении. «Мы точно не думали, что это должно произойти в этот сумасшедший год», — говорила она.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя.